Barcellona, la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza intensificano i controlli contro gli ambulanti non in regola

Gli agenti della Polizia Municipale di Barcellona, coordinati dal comandate Castrense Ganci, con il supporto della Guardia di Finanza della città del Longano, ha intensificato l’attività di controllo contro il fenomeno sempre diffuso degli ambulanti che non rispettano le regole previste per questo tipo di commercio.

Nel corso del servizio, è stato sanzionato un venditore, che aveva posizionato le cassette di frutta, verdura ed ortaggi all’incrocio tra via Amendola e via Cattafi, di fronte il centro vaccinale dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Dopo i controlli amministrativi, la merce è stata sequestrata e con il via libera dei sanitari dell’ufficio igiene sarà affidata alle comunità ed alla associazione che si occupano di garantire un pasto ai tanti bisognosi della città.

Come sottolineato dal comandante della Polizia Municipale, Castrense Ganci, l’attività proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone di Barcellona.