Capitozzatura degli alberi a Castroreale. La segnalazione di Legambiente

Giunge alla nostra redazione, una segnalazione di capitozzatura degli alberi, in atto nel comune di Castroreale.

Si tratta di una tecnica di potatura che consiste nel taglio dei rami sopra il punto di intersezione con il tronco o altro ramo principale, in modo che rimanga solo quest’ultimo o una parte della chioma, dopo una rimozione molto ampia, dal 50 al 100%. Tra le tecniche di potatura è quella più dannosa degli alberi.

“È passato ormai un anno dalla emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 63 del 10 marzo 2020 che per la prima volta vieta la capitozzatura , la cimatura e la potatura drastica degli alberi ma purtroppo ancora si continua a fare massacro. – scrive Carmelo Ceraolo, Legambiente del Longano – La capitozzatura rende gli alberi brutti, crea pericoli, può causare scottature per eccessiva esposizione alla radiazione solare. La capitozzatura imbruttisce il paesaggio ed è un grave danno per la collettività.”