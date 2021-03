Covid a Santa Lucia del Mela: scuole fino al 20 marzo e aree pubbliche fino al 26 marzo per evitare la zona rossa

I dati del contagio da Covid-19 a Santa Lucia del Mela, influenzati dalla diffusione della variante inglese, continuano a salire e ieri hanno registrato altri 5 nuovi positivi con un totale di 17 attualmente alle prese con il Coronavirus.

Il sindaco Matteo Sciotto, d’intesa con le autorità sanitaria, ha già adottato da giorni una serie di misure per frenare il c contagio. Dopo una prima chiusura delle scuole fino a lunedì 15 marzo ha prorogato provvedimento fino al 20 marzo. Con altre ordinanze il primo cittadino ha disposto la sospensione temporanea dal 16 marzo 2021 al 26 marzo 2021 del mercato settimanale di Piazza Vasari e la sospensione delle attività di commercio su aree pubbliche, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari. E’ stato previsto poi il divieto assoluto di accesso al Parco Urbano dal 16 marzo 2021 al 26 marzo 2021. Limitazioni nello stesso periodo di tempo sono stati previste per lo stazionamento in alcune aree pubbliche del paese. Ecco l’elenco delle area dove è solo consentito il transito dei cittadini: Piazza Milite Ignoto e aree limitrofe alla Chiesa Sacro Cuore, Piazza Margherita, Piazza Duomo, zona antistante la Palestra Comunale, Parco Giochi Santa Maria, Piazza degli Emigrati, Parco Giochi di via Caduti della scorta, Piazzale Castello e aree limitrofe, Belvedere Sandro Pertini e aree limitrofe, Area antistante il centro operativo di protezione civile, Piazza IV Novembre, Piazzale campo sportivo e aree limitrofe e Piazza F. Crispi. Si tratta in pratica di una zona “arancione rafforzata” che ha l’obiettivo di evitare il passaggio del comune collinare in zona “rossa”, con una decisione automatica da parte dell’assessorato regionale alla Sanità, se il rapporto tra nuovi positivi e popolazione dovesse superare in proporzione la soglia dei 250 su 100.000 abitanti.