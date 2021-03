24liveVintage: 2015. Quella volta che …

Nel 2015, l’identità 24live veniva fuori in maniera marcata e la redazione ha iniziato a diffondere con orgoglio i talenti barcellonesi e i loro successi in Italia e nel mondo.

Iniziarono a farsi chiari gli intenti riguardo al terzo settore, al brulicare dell’associazionismo barcellonese e alla voglia di raccontare come la cultura viene vissuta nella nostra cittadina. Per questo, 24live continuò – ma in maniera costante e continuata dal 2015 – a farsi media partner di eventi e della loro organizzazione. Un esempio tra tutti, il partenariato con la Pro Loco “A. Manganaro” di Barcellona Pozzo di Gotto, della quale il nostro caporedattore Flaviana Gullì è ancora oggi Presidente.

Il 2015 fu quella volta che la nostra testata raccontò la visita allo Juventus Club “Terza Stella” di Barcellona dello stopper Sergio Brio, uno dei protagonisti dell’era Trapattoni con la maglia bianconera. Orgoglio e passione ebbero il sopravvento, soprattutto nel cuore del nostro direttore, juventino sfegatato che ebbe il piacere e l’onore di intervistarlo.

Mancano solo 6 giorni al nostro nono compleanno e il nostro racconto continua ….