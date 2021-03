Barcellona, il Lions Club dona maglieria intima all’Istituto delle suore

Il Lions Club di Barcellona Pozzo di Gotto continua sul territorio le sue azioni di sostegno e supporto al bisogno. E rispondendo a tale preciso mandato ed al motto del “We Serve”, il sodalizio barcellonese continua ad impegnarsi nel sostegno e nel supporto in tutte le occasioni i bisogno.

Qualche giorno fa, una delegazione di soci del Lions club, guidata dal Presidente Dott. Antonino Levita ed in rappresentanza del Distretto Siciliano il Presidente di Circoscrizione Avv. Giuseppina Siracusa (socia del club barcellonese), hanno consegnato all’Istituto delle suore “Figlie di Maria Ausiliatrice” della maglieria intima per i piccoli ospiti dell’Istituto. In quell’occasione i soci del club hanno trascorso qualche ora in compagnia dei piccoli.

Quest’attività si innesta nel continuum delle attività svolte nel corrente anno sociale dove da ultimo sono state donate allo stesso istituto delle derrate alimentari e carni fresche per l’utilizzo poi anche ai più bisognosi.

Incessante continua l’azione del Direttivo in carica per individuare ulteriori necessità e programmare azioni di sostegno e supporto.