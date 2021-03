Il Museo Epicentro omaggia Sebastiano Tusa nella Giornata dei beni culturali siciliani

In occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, istituita il 10 marzo, il Museo Epicentro di Barcellona Pozzo di Gotto con sede a Gala, aderisce alla Giornata dedicata alla memoria dell’archeologo Sebastiano Tusa.

Prima della sua scomparsa, Tusa ha visitato – in veste di assessore alla cultura della Regione Sicilia – gli spazi espositivi del museo rimanendo entusiasta della collezione d’arte su mattonelle.

In suo omaggio, apre gratuitamente i propri spazi espostivi e il Giardino di Salva domani mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 10,30/12,30 e 16,30/18,30 previa prenotazione con e-mail a: epicentromuseo@virgilio.it, nel rispetto di tutte le misure anti-covid.

L’iniziativa è stata istituita lo scorso anno dalla Regione Sicilia per ricordare il grande archeologo siciliano e assessore regionale ai beni culturali, scomparso nel disastro in Etiopia il 10 marzo 2019. In questo secondo anniversario della tragica scomparsa, questa giornata è un segno di rinascita in un periodo di grande difficoltà dopo che lo scorso anno per l’inizio della pandemia si è ritenuto giusto sospendere qualsiasi attività culturale. Tra quelle programmate anche l’omaggio del Museo Epicentro. Con questa manifestazione si apre un segno di speranza e un gesto doveroso nel ricordare Sebastiano Tusa, un uomo che ha speso la vita per la Sicilia e la cultura.