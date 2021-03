“La Sicilia delle Donne” al via la prima edizione del Festival tutto al femminile

“La Sicilia delle donne – Festival del genio femminile in Sicilia” ”, è il titolo della prima edizione di un Festival tutto al femminile, diretto da Marinella Fiume e Fulvia Toscano e che vede come protagonista il multiforme ingegno declinato dalle donne in molteplici settori: dall’Arte alla Matematica dalla Letteratura all’Astronomia all’Arte di governo al Giornalismo alla Filosofia.

Le modalità di partecipazione e coinvolgimento riguardano Istituzioni, Comuni, Scuole, Enti, Fondazioni, Associazioni o singoli studiosi e appassionati dei vari territori, che liberamente potranno chiedere di essere coinvolti nel progetto, curandolo personalmente nella realizzazione di un segmento in loco. I territori, così, potranno raccontarsi attraverso storie e voci di donne, per creare una mappa reale e ideale dell’ altra metà dell’Isola, anche in funzione di un itinerario di Viaggio sulle loro orme e nei loro luoghi.

Anche il comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per conto dell’assessorato alla cultura, parteciperà al festival, presentando il soprano Giulia Battaglioli, una donna e un’artista che ha vissuto nella città del Longano e che tanto ha saputo dare in termini di arte canora per il tramite delle sue performance.

“Questo non è solo un progetto che inizia e termina l’otto marzo – afferma l’assessore Viviana Dottore – ma continua oltre, in quanto l’obiettivo è quello di creare un percorso turistico culturale tra luoghi e opere della stessa.”