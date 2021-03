Barcellona, l’analisi dell’ass. Paterniti sulla rimodulazione del Piano di Riequilibrio del Comune

Sull’approvazione della delibera per la rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale, da parte del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, è intervenuto l’assessore al bilancio Dario Paterniti.

Nella sua analisi, l’esponente della giunta guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò ha sottolineato l’atteggiamento della minoranza consiliare: “Il voto di astensione della minoranza, così come dichiarato dal consigliere del PD Bongiovanni nell’ultimo consiglio comunale del 4 marzo scorso, – afferma Paterniti – equivale ad una apertura di credito nei nostri confronti in merito alla proposta di riequilibrio”.

“Sulla base delle risultanze della relazione posta a corredo del Piano – precisa l’assessore – si ricorrerà immediatamente alle misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio e l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato fino all’esercizio 2020 in 15 anni con decorrenza dal 2018. Considerato che sono già trascorsi tre anni, saranno necessari 12 anni per attuare quanto previsti nel piano di riequilibrio. Abbiamo colto l’occasione per migliorare il vecchio piano del 2018, attivando le procedura per rimettere in ordine i conti del Comune”.

Per recuperare le entrate prevista dal riequilibrio saranno necessari un concreta lotta all’evasione, un’efficace riscossione ordinaria e coattiva dei tributi e delle entrate proprie, l’efficientamento energetico, la valorizzazione e l’alienazione degli immobili non strumentali, il ricorso al progetto di finanza, la spending review e la riduzione drastica del fondo rischi dei crediti di dubbia esigibilità (quest’ultimo ormai alle stelle perché negli anni incrementatosi proporzionalmente alla mancata riscossione di tali crediti). “Si tratta di una manovra correttiva di 75 milioni – conclude Paternita – che consentirà il ritorno progressivo in bonis del Comune. Un ringraziamento al Sindaco Calabrò per la fiducia accordatami sin dall’insediamento ed a tutti i colleghi della Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, alle commissioni consiliari ed ai consiglieri comunali ed, infine, ai funzionari dell’Ente per il lavoro puntuale e professionale svolto in questa prima fase, in prims alla dott.ssa Bartolone dirigente del servizio finanziario, alla dott.ssa Lo Monaco dell’Ufficio Contenzioso, alla Segretaria Comunale dott.ssa Natoli, al loro staff ed alla mia assistente dott.ssa Raffa. Ringrazio inoltre l’on.le Calderone Tommaso per le sue iniziative legislative in materia di risanamento finanziario degli Enti Locali, e non solo, presto in aula all’ARS a sostegno della Città di Barcellona. Adesso tutto si gioca sulla sua concreta attuazione e monitoraggio necessario per controllare la spesa e liberare risorse. Ciò dovrà essere fatto con l’impegno di tutti, consiglio comunale, giunta e gli uffici”.