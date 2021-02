Barcellona, in 575 hanno aderito allo screening cittadino: 3 i positivi al molecolare

Un ottimo servizio d’ordine, coordinato dalla Polizia Municipale per la viabilità e dai volontari della Protezione civile Anfas Barcellona e della Croce Rossa Barcellona per l’accesso all’area destinata ai tamponi, ha consentito di svolgere regolarmente lo screening proposto alla cittadinanza dall’Amministrazione comunale. La partecipazione non è stata numerosa, ma non bisogna dimenticare che nelle ultime settimane sono stati molti i controlli effettuati soprattutto per frenare i focolai in alcune scuole della città del Longano.

Come riferisce l’assessore Viviana Dottore, sono stati 575 i barcellonesi che hanno approfittato dell’opportunità di testare l’eventuale positività al Covid-19. Di questi sei sono risultati positivi al tampone rapido e solo 3 al successivo test di controllo con il molecolare.

Il servizio è stato garantito dall’Usca del Longano, con la collaborazione della Polizia Municipale, coordinata dal comandante Castrense Ganci, dall’associazione Protezione civile Club Radio Cb Anfas, presieduta da Marco Anastasi, e della Croce Rossa di Barcellona, rappresentato dal presidente Pippo Puliafito.