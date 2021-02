In corso gli accertamenti nell’inchiesta sulla tragica morte di Giuseppe Milone

Si dovrà attendere almeno fino a sabato per conoscere il giorno in cui si potrà si potranno celebrare i funerali del diciassettenne Giuseppe Milone, deceduto martedì dopo il violento impatto con la sua bicicletta su cui viaggiava contro uno dei mezzi a lavoro sulla strada di collegamento tra Gualtieri e Sicaminò.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinata dal procuratore capo Emanuele Crescenti, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati l’autista del mezzo, con l’accusa di omicidio colposo, per poter svolgere tutti gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Dopo i primi sopralluoghi sul luogo dell’impatto, il perito nominato dalla Procura ispezionerà i mezzi coinvolti, il camion e la bicicletta, sottoposti a sequestro. Gli avvocati difensori dell’autista, Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella, e il legale della famiglia Milone, Giovanni Cicala, hanno ricevuto nel pomeriggio la conferma che l’incarico al medico legale, per esame autoptico, sarà conferito sabato mattina, così come quello al esperto informatico per accertamenti sui telefoni di vittima e dell’indagato e su computer di bordo della bicicletta.

E’ quindi verosimile un rinvio dei funerali all’inizio della prossima settimana. I familiari e tutti coloro che hanno conosciuto le qualità umane di Giuseppe Milone dovranno attendere ancora qualche giorno per tributargli l’ultimo inconsolabile saluto.