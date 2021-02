Passa l’emendamento di Tommaso Calderone all’Ars per la battaglia del piccolo Luca

E’ passato l’emendamento scritto dall’onorevole Tommaso Calderone e condiviso dalla Commissione Bilancio che consente di finanziare il Zolgesma, la terapia genica che salverebbe la vita del piccolo Luca Sansone, il bimbo milazzese di quasi sei anni affetto da Sma 1, la forma più aggressiva di atrofia muscolare spinale.

“L’emendamento – scrive sul suo profilo social l’On. – da me scritto e condiviso dalla Commissione consente di finanziare il farmaco per Luca e per tutti i bambini siciliani affetti da SMA di tipo 1. La parola passa all’aula tra qualche giorno. Se passa in aula è fatta.”