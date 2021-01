Luca ha la SMA ed ha urgente bisogno di noi, via alla raccolta fondi

L’urgente richiesta di aiuto per il piccolo Luca e l’appello della comunità scientifica per tutti i malati di SMA.

Il piccolo Luca soffre di una grave malattia che ha tra le possibili terapie, Zolgesma, la terapia genica capace di intervenire direttamente sul DNA, correggendo l’errore che causa la patologia. Mentre questa terapia è autorizzata anche in diversi Paesi europei, per le leggi italiane non ne ha diritto.

“Chiediamo aiuto per non privare Luca di una possibilità di vita migliore – affermano i genitori del bimbo – Con questa raccolta fondi, Luca potrebbe andare in Germania e farsi somministrare il Zolgesma a pagamento con costi davvero enormi. Questo potrebbe essere un modo per sottolineare ancora una volta il calore dei Siciliani, Messinesi in particolare.”

Luca ha 6 anni ed è affetto da atrofia muscolare spinale di tipo1 (SMA1), diagnosticata a sei mesi di vita, una malattia genetica potenzialmente fatale che porta ad un progressivo indebolimento dei muscoli e che a lungo andare compromette la respirazione, la deglutizione e l’uso degli arti inferiori. I suoi genitori Melissa e Giuseppe, residenti a Milazzo, si sono in questi anni dedicati a lui confidando sempre nella scienza. La nuova terapia genica, chiamata Zolgesma, costa un milione e 900mila euro. In Germania, Francia, Portogallo e Grecia possono averne diritto i bambini entro i 21 chili di peso, senza limiti di età, mentre in Italia solo entro i sei mesi di vita.

Al loro appello, proprio in questi giorni, si unisce quello di Famiglie SMA e di Osservatorio Malattie Rare, O.Ma.R. che, proprio questa mattina, ha diffuso una nota stampa per far luce anche su questa questione, riportando il contributo della comunità scientifica, unita in sostegno di un’unica causa.

“Nelle ultime settimane – si legge nella nota OMaR – sui Media e sui Social, si sta parlando molto di Atrofia Muscolare Spinale (SMA), in modo particolare a seguito della protesta di alcune famiglie che desiderano che i propri bimbi vengano sottoposti al più presto alla terapia genica, che però al momento non è pienamente commercializzata in Italia e, in attesa di questo passaggio, è disponibile attraverso il fondo della Legge 648 solo per un numero ristretto di casi, quello dei bimbi con Sma di tipo 1 che non abbiano superato i 6 mesi di vita”. Una disuguaglianza che da molto tempo anche l’associazione Famiglie Sma chiede di cancellare, uniformando la normativa agli standard europei.

“Il nostro impegno – ha dichiarato la Presidente di Famiglie SMA, Anita Pallara – è quello di poter garantire a più bambini possibili quest’opportunità terapeutica, che ricordiamo non essere una cura risolutiva. A fine anno abbiamo accolto positivamente l’apertura dell’Aifa che ha consentito un accesso anticipato per i bimbi fino ai 6 mesi. Un importante traguardo, ma auspichiamo una rapida approvazione da parte di Aifa come da indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), che ha dato indicazioni fino ai 21 kg“.

Luca però non può più aspettare e purtroppo rischia di non rientrare nei criteri previsti per l’efficacia del farmaco. Per questo, la sua famiglia ha deciso di lanciare una raccolta fondi per raccogliere una somma di denaro tale da poter contribuire a curare il bambino.

Si può accedere alla raccolta fondi da questo link: clicca qui.