Coiffeur per l’Oncologia Medica di Taormina: anche Barcellona supporta il progetto

“Un bell’aspetto ti fa sentire meglio”

Da undici anni questo è lo slogan che l’Associazione Salus D’Agostino Onlus ha adottato e messo in pratica.

“Il filo dell’anima” è l’ultimo progetto associativo che mette insieme delle foto-simbolo, a cura di Ursula Costa, all’interno di un calendario solidale che oggi è in vendita. I ricavi andranno a sostenere tutte le progettualità associative.

Lo scorso sabato, anche Angela Gitto, imprenditrice barcellonese da sempre sensibile al tema, ha prestato il suo contributo. Ha ospitato l’associazione e le oncologhe Alessi Dottore e Rosalba Rossello, e si è fatta promotrice della vendita presso il suo punto vendita di Barcellona Pozzo di Gotto di questi calendari.

“Donazione gratuita di parrucche, trasporto gratuito per i malati oncologici con la Navetta del Sorriso, donazione di protesi al seno con relativo reggiseno: è questo che potrai sostenere, acquistando al prezzo di 15 euro il bellissimo calendario. Aiutaci ad aiutare!” – ha scritto la Gitto sui social, invitando tutta la cittadina a questo atto di generosità.





Già nel 2017, in occasione del “Fashion Event”, l’imprenditrice aveva pensato a sostenere realtà come: la sezione Provinciale ANGSA Messina; la SALUS D’Agostino Onlus di Taormina; l’ IBISCUS di Catania e il Progetto “Dopo di noi” di Barcellona Pozzo di Gotto. Un impegno che continua a mantenere costantemente e al quale tiene fede, nonostante il momento di difficoltà. “Le difficoltà economiche degli imprenditori nell’ultimo anno sono aumentate notevolmente – ha detto la Gitto a 24live – ma non dobbiamo mai perdere la speranza e riconoscere la nostra identità. Dobbiamo sorreggerci ed essere uniti in tutti i momenti di difficoltà anche se non ci toccano personalmente. Se non lo facciamo, questo anno di dolore, questa pandemia, la stiamo sprecando”.

Dalla volontà della professoressa Graziella Paino, nel 2010, la nascita di una Onlus che garantisce un servizio di coiffeur all’interno del reparto di Oncologia Medica di Taormina con l’obiettivo di prendersi cura delle persone malate di tumore. Rasatura, cura e crescita dei capelli, fornitura gratuita di parrucche o bandane. Nel corso degli anni, l’Associazione è cresciuta fino a mettere in atto altre bellissime iniziative: donare protesi mammarie provvisorie alle pazienti sottoposte a mastectomia radicale in attesa di un intervento di ricostruzione, garantire trasferimenti completamenti gratuiti da casa all’ospedale dei pazienti residenti sulla costa tirrenica, grazie all’acquisto della “Navetta del Sorriso”.

“Tutte le persone che in questi anni hanno collaborato con l’Associazione Salus sono spinte da un vivo senso di solidarietà e da grande personale partecipazione alle problematiche oncologiche. – ha dichiarato in una nota stampa Graziella Paino – Con queste premesse contiamo di procedere per una strada ricca di progetti finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati oncologici che spesso e inevitabilmente si trovano a vviere momenti difficili“.

“Ringrazio – ha concluso la Paino – tutte le donne che hanno contribuito a dare vita a questo progetto. Sono tutte donne incontrate durante un percorso comune e difficile, donne che hanno saputo mostrarsi e svelarsi, trasformarsi grazie alla grande forza che le accomuna. Donne che nelle difficoltà hanno saputo ridere, sorridere, ironizzare. Donne meravigliose sempre, anche quando sembra loro di non riconoscersi. La trasformazione è anche crescita, il cambiamento è vita. Un ringraziamento particolare ad Ursula Costa per aver interpretato tutto questo”.

I calendari sono disponibili presso il punto vendita Sorelle Inglesi di Barcellona Pozzo di Gotto.