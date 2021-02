Barcellona, gli studenti della D’Alcontres torneranno in classe mercoledì 24 febbraio

Gli studenti dell’istituto comprensivo D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto torneranno in classe mercoledì 24 febbraio. Lo conferma con un comunicato la dirigente scolastica Patrizia Italia.

“Dopo l’esito negativo dei tamponi eseguiti il 17 febbraio ad un’intera classe, a sette docenti ed un collaboratore scolastico, e per quelli effettuati stamattina nel cortile della scuola in modalità drive-in, la attività didattiche riprenderanno regolarmente in modalità in presenza mercoledì 24 febbraio 2021, a conclusione del termine previsto per la chiusura dell’istituto dall’ordinanza del sindaco del 9 febbraio scorso. Allo screening di oggi hanno partecipato il 75 per cento degli alunni e la totalità del personale convocato per l’indagine epidemiologica. Tutti gli alunni accertati tra i 20 positivi con il tampone molecolare del 7 febbraio 2021, sono in buone condizioni di salute e cinque di loro sono risultati negativi al tampone di controllo”. La dirigenza ha poi ringraziato gli operatori dell’USCA del Longano per la professionalità e la dedizione dimostrata nello svolgimento della loro opera.