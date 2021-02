Barcellona, interventi di manutenzione in Piazza Verga e nel plesso Cairoli: la nota di Città Aperta e 5 Stelle

Il Movimento Città Aperta e il Gruppo 5 Stelle per Barcellona Pozzo di Gotto interrogano l’Amministrazione comunale in merito a due problematiche che interessano le scuole cittadine.

Con la prima interrogazione si chiede di risolvere la situazione di pericolo che si verifica all’uscita da scuola nei pressi del plesso Cairoli. Durante gli orari di punta, infatti, genitori e studenti si trovano a dover attraversare la statale SS113, strada sulla quale il traffico è intenso e il transito avviene a velocità sostenute mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. I gruppi consiliari chiedono di risolvere il problema, installando un semaforo a chiamata o, in alternativa, ripristinando la presenza di vigili urbani o ausiliari del traffico che possano facilitare l’attraversamento.

Con la seconda interrogazione, invece, si segnala la problematica della pavimentazione interna nella scuola primaria di Piazza Verga. All’interno della scuola il pavimento, realizzato in materiale plastico, è saltato in più parti con gravi rischi per l’incolumità di professori e studenti, stante il costante rischio d’inciampo. La tipologia di materiale e la presenza di ampi fori, rende altresì più ardua e complessa la pulizia. Si richiede all’ Amministrazione a procedere ad un sopralluogo per poi avviare con solerzia la risoluzione del problema.