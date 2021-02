Barcellona, degrado e sporcizia nel quartiere Marsalini. La segnalazione di un cittadino

Giunge in redazione la segnalazione da parte di un cittadino, riguardo il degrado che da un po’ di tempo permane in piazza Gerone a Barcellona Pozzo di Gotto.

“L’anno scorso – scrive – hanno finito i lavori della piazzetta Gerone e del vicolo 1 Cappuccini e da allora noi abitanti siamo stati lasciati al degrado più totale: spazzatura sparsa ovunque, cani randagi, cestini pieni di escrementi di animali. Inutili le segnalazioni all’ufficio ambiente all’Urp perché nessuno è mai intervenuto. Allora ci chiediamo come sia possibile che in un quartiere come questo, sito vicino al comune e con dei lavori terminati da meno un anno, dobbiamo vivere in una situazione di degrado simile”.

Gli abitanti della zona auspicano che chi di competenza possa intervenire al più presto a restituire decoro al quartiere.