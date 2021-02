Covid-19, 142 gli attuali positivi a Barcellona e dieci ricoveri

Riportiamo di seguito la nota del sindaco Pinuccio Calabrò, riguardante l’aggiornamento Covid-19 nella città del Longano:

Come avevo annunciato giorni fa, precisamente lo scorso 4 febbraio, ho più volte sollecitato l’Asp di Messina al fine di ottenere i dati esatti nelle more dell’attivazione della piattaforma informatica che consentirà di acquisire numeri precisi e puntuali, dal momento che non siamo più riusciti ad avere aggiornamenti concreti dal Dipartimento di Prevenzione che però ci ha sempre fornito adeguate rassicurazioni circa l’andamento della curva dei contagi. Che non era e non è preoccupante. Ieri, intanto, con l’aiuto dell’Ufficio del Commissario ad Acta, dott.ssa Furnari, siamo riusciti a ricevere delle credenziali della rete Asp e abbiamo provveduto subito a consultare tutti i dati relativi alla nostra città. Gli attuali positivi nella nostra città sono 142, tutti accertati con tampone molecolare. Questo dato è stato caricato nella giornata di ieri, quando sono state comunicate anche 14 guarigioni. Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri ospedalieri, oggi registriamo i ricoveri di due nostri concittadini, una coppia di coniugi. Pertanto risultano dieci i barcellonesi che attualmente stanno facendo ricorso alle cure del Covid hospital “Cutroni Zodda”