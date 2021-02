Novara di Sicilia, il sindaco Bertolami chiarisce: “In contrada Guggitto non c’è una discarica abusiva”

La nota diffusa dalla Legambiente del Longano sulla presenza di un gran numero di pneumatici in contrada Guggitto di Novara di Sicilia ha trovato una pronta risposta nel sindaco Gino Bertolami. Il primo cittadino ha smentito la definizione di discarica abusiva, chiarendo il motivo della presenza dei pneumatici raccolti in quella contrada.

“Nelle foto dell’aprile del 2006, che si riferiscono al collaudo dei lavori di messa in sicurezza della discarica comunale in località Guggitto (VEDI LA GALLERIA), si puo notare come furono posizionati moltissimi pneumatici a tutela della guaina che ricopriva la discarica. E’ chiaro pertanto che la

collocazione dei copertoni è stata autorizzata dal Mise e dalle autorità che seguirono gli interventi. Negli anni successivi le avverse condizioni atmosferiche, con riferimento soprattutto all’ultima alluvione del 5/6 Dicembre 2020, hanno spezzato le funi che tenevano collegati i pneumatici e le forti raffiche di vento li hanno spostati nella situazione in cui sono stati fotografati il 06/02/2021 dal presidente della Legambiente del Longano. Non si tratta pertanto di una discarica abusiva. Invito l’associazione ambientalista e i suoi rappresentati per il futuro prima di diffondere notizie di tale gravità, di valutare e di accertarsi la veridicità dei fatti, senza essere spinti soltanto dal desiderio di accumulare consensi”.