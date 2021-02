“A che punto è la notte?” Il Cutroni Zodda in un servizio di Gaetano Mercadante

Otto interviste ad esponenti politici e culturali di Barcellona Pozzo di Gotto, un approfondimento da parte di un curioso cittadino, il professore Gaetano Mercadante. Un quadra tra passato, presente e futuro del nostro ospedale e della sanità cittadina attraverso le domande che Mercadante ha posto agli interlocutori.

Un reportage lungo, ma comodamente diviso per sentire le voci di: Melangela Scolaro, Antonio Mamì, David Bongiovanni – consiglieri comunali di Barcellona Pozzo di Gotto; Paolo Calabrò – vice-coordinatore provinciale UIL FPL Area Medica; Giuseppe Sottile – segretario nazionale Vox Italia; Giuseppe Galluzzo – deputato Regione Sicilia e membro della Commissione Salute; Enzo Correnti, presidente Comitato cittadino “Tutela Ospedale Cutroni Zodda”; Venerando Spina – membro Deputazione Cittadina “Cutroni Zodda”.

La vicenda che si è snodata attorno al Cutroni Zodda era già esasperata dagli anni scorsi quando la cittadinanza ha iniziato a ribellarsi e fare sit-in, uno organizzato proprio dal professore Mercadante che si era opposto al declassamento di un polo ospedaliero, centro medico di riferimento di Barcellona Pozzo di Gotto e di tutto l’hinterland barcellonese. La pandemia ha aggravato la situazione, facendo emergere tutti i nodi della questione. Un Covid-center senza la distinzione dei percorsi per i pazienti chiesta a gran voce dal Comitato per il Cutroni Zodda; un consiglio straordinario in cui si faccia il punto sul “Cutroni Zodda”, chiesto dai consiglieri intervistati da Mercadante; l’invito all’assessore Ruggero Razza a visitare l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto; l’assalto della troupe RAI e il racconto che ne è conseguito. Una situazione incresciosa per la quale – come sempre – a farne le spese sono i cittadini.

Curiosità, voglia di instillare nelle coscienze che possono agire l’intento di farlo, un approfondimento che possa accendere una luce e possa far capire a tutti cosa sta succedendo: è questo che ha fatto nel suo reportage il professore Mercadante e che la redazione 24live ha accolto di buon grado per sottoporla a tutti i suoi lettori.