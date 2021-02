Coronavirus: Sicilia prima in Italia per nuovi casi

Un record che non ci rende certo felici di costatarlo quello che oggi vede la nostra regione primeggiare in Italia per numero di contagi da Covid-19.

Dopo il calo delle ultime due settimane, nelle ultime 24 ore sono saliti a 984 i nuovi contagiati su 22.225 tamponi. Con questo record, torna a salire anche il tasso di positività che da ieri ad oggi è passato dal 2,3 % al 4,4.

37 le vittime scendono a meno due i ricoveri in terapia intensiva e meno 9 i ricoveri ordinari. Questo è quanto emerso dal bollettino del ministero della Salute.

La nota positiva riguarda i 1.536 guariti.

La situazione non è da sottovalutare, in quanto oggi si registra il 28% in più di nuovi positivi a fronte del 32% di tamponi in meno rispetto a ieri.