Ingresso al cimitero vietato dal retro? Non tutti apprezzano. La segnalazione

Barcellona è una città anomala e questo si sapeva già. Il rispetto delle regole, il più delle volte, sembra essere un’utopia. Non serve a nulla, quindi, mettere dei paletti per indicare che non si può accedere dal retro del cimitero alle case cimiteriali. Non serve a nulla avvertire la cittadinanza che l’accesso, per l’emergenza pandemica, è consentito soltanto dall’ingresso principale. A dirlo, sono i gesti dei cittadini.

L’assessore Roberto Molino si era premurato di far installare due paletti all’ingresso posteriore, lato Zigari, del Cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto per non consentire l’accesso direttamente in automobile e per sottolineare il divieto di ingresso – in questo momento delicato – dal retro.

Una regola che ai barcellonesi non è piaciuta, perchè è chiaro che tutti amiamo le comodità e siamo talmente pigri da infischiarcene anche del senso civico.

Le foto sono giunte in redazione tramite segnalazione.