Falcone: arrestato 21enne agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Falcone hanno eseguito una ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, Dott. Ugo Molina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Capo Angelo Vittorio Cavallo, aveva emesso il provvedimento a carico di un 21enne di Falcone.

Il giovane era stato arrestato in data 30 dicembre 2020 dai Carabinieri di Falcone perchè ritenuto gravemente indiziato di estorsione, minaccia e danneggiamento ai danni della madre nonché di minaccia e danneggiamento in danno della nonna materna.

Secondo le indagini, il ragazzo, al fine di acquistare sostanze stupefacenti per uso personale, con ripetuti atti di violenza e minaccia, costringeva la

madre a cederli plurime somme di denaro. Ed ancora, le indagini avevano acclarato ulteriori episodi delittuosi di cui il giovane si era reso protagonista ai danni dell’anziana nonna, vittima di danneggiamento e minaccia, perchè tentava di indurre il nipote ad abbandonare l’uso

delle sostanze stupefacente e dell’alcool.

Agli arresti domiciliari, il ragazzo ha inveito nuovamente contro la madre e in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti ed alcool, ha lanciato un tronco di legno contro il parabrezza dell’autovettura sulla quale la madre stava viaggiando, provocandone la rottura.

L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G.