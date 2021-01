Barcellona, da venerdì 29 gennaio sarà riaperto il mercato del contadino

L’assessore comunale all’agricoltura Roberto Molino ha comunicato la riapertura da venerdì 29 gennaio del Mercato del Contadino, allestito da otto anni nell’area esterna della palestra Aia Scarpaci di Sant’Antonino. La struttura era stata chiusa temporaneamente dopo che era stata accertata la mancata comunicazione della sua esistenza al Commissariato di Polizia di Barcellona. L’assessore Molino e gli uffici comunali, preso atto della situazione, si sono attivati per regolarizzare la funzionalità del “Mercato del Contadino”, che ospita nove agricoltori locali impegnati nella vendita di prodotti a chilometro zero. La richiesta del Commissariato era legata anche alle nuove normative imposte dalla legge Gabrielli sugli eventi che prevedono l’afflusso di pubblico.

“Con soddisfazione – scrive Molino in una nota – si informa gli operatori economici e l’utenza che in data odierna tutti gli adempimenti burocratici sono stati onorati grazie al pronto intervento degli uffici del Comune ed alla collaborazione del Commissariato. Ci scusiamo per il disservizio causato solo per questo martedì e da venerdì 29 gennaio il mercato del contadino sarà nuovamente aperto nel rispetto delle normative vigenti”.