Miopia: arriva la lente hi-tech adatta anche ai bambini

E’ stato messo a punto un metodo che consente di ‘ingannare’ il cervello, facendogli credere che l’occhio è già cresciuto abbastanza, rallentando così l’allungamento del bulbo oculare e quindi l’aumento della miopia. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) – traducibile in Segmenti multipli defocus incorporati è la nuova tecnologia messa a punto da un’ azienda leader per le lenti oftalmiche in collaborazione con la Polytechnic University di Hong Kong.

Secondo uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista British Journal of Ophthalmology, condotto su 160 bimbi seguiti per due anni. I dati raccolti dimostrano – in tutti i partecipanti che hanno utilizzato lenti DIMS – una riduzione della progressione della miopia in media del 60 percento, rispetto a chi ha indossato lenti monofocali.

Sono leggeri, sottili, semplici da indossare, e conosciuti come occhiali ‘hi-tech’. Praticamente identici a normali lenti da vista ma non invasivi e ben tollerati e adatti ai ragazzi.

Questo alleato in più contro la miopia che avanza, anche a causa di concause come meno tempo all’aria aperta, il lockdown e le nuove abitudini, è già disponibile in Italia. La buona notizia arriva dai massimi esperti italiani riuniti al convegno digitale “Nuove Prospettive nell’Evoluzione della Progressione Miopica”, in ragione degli incoraggianti dati di efficacia registrati.

DIMS, oltre a correggere la miopia, inibiscono l’allungamento del bulbo oculare, grazie a circa 400 ‘isole’, cioè microscopici segmenti capaci di generare una particolare ‘sfocatura’ nella retina periferica, in modo da rallentare l’allungamento del bulbo oculare e la progressione della miopia.

I dati raccolti su 160 bambini dagli 8 ai 13 anni con miopia fino a – 5.00 diottrie, dimostrano in due anni una riduzione dello sviluppo della miopia in chi ha portato occhiali con queste super-lenti.

Tenere sotto controllo la miopia è un problema di salute pubblica in crescita esponenziale negli ultimi decenni: secondo l’OMS, attualmente sono un 1,5 miliardi le persone miopi in tutto il mondo che si stima possano salire a 2,5 miliardi da qui a 10 anni e a 5 miliardi entro il 2050. Numeri spaventosi che fanno già parlare di un’epidemia di miopia. Un pericolo serio in quanto il disturbo che compare in età scolare tende a peggiorare in età adulta, con il rischio di sviluppare possibili complicazioni come la cataratta, il glaucoma, il distacco di retina e la maculopatia.

“La miopia è il disturbo della vista più comune e si verifica quando l’occhio è troppo lungo e la luce non si concentra correttamente sulla retina, che trasmette al cervello le impressioni luminose, facendo apparire sfocati gli oggetti distanti Il maggior tempo trascorso durante questi mesi in attività ‘da vicino’ può aumentare il rischio di problemi agli occhi anche in chi non sarebbe portato a svilupparli – spiega Paolo Nucci, ordinario di Oftalmologia all’Università Statale di Milano – Quando si corregge la miopia con un occhiale o con una lente a contatto si porta a fuoco l’immagine che arriva alla parte centrale dell’occhio ma non si ottiene lo stesso grado di messa a fuoco sulle immagini della periferia. Il risultato di questa scarsa correzione periferica è l’invio di un messaggio al cervello che segnala come l’occhio sia troppo corto per vedere bene a sufficienza: l’inevitabile reazione è una spinta all’allungamento oculare e quindi al peggioramento della miopia. Le lenti con tecnologia DIMS – precisa Nucci – generano una particolare sfocatura della retina periferica, detta ‘defocus miopico periferico’, che ‘inganna’ il cervello facendogli credere che l’occhio sia già cresciuto abbastanza dando il segnale di mantenere corto il bulbo oculare, rallentando così in media del 60 per cento la progressione della miopia. Un risultato iniziale ma molto incoraggiante che sarà completato con un ulteriore studio clinico osservazionale condotto in Francia e Regno Unito”.

Ad esprimere il proprio parere in merito agli occhiali hi-tech che proprio per la loro leggerezza sono adatti ai bambini, è stato Roberto Caputo direttore dell’Oftalmologia Pediatrica all’Ospedale Meyer di Firenze:

“Gli occhiali con lente a tecnologia DIMS non essendo invasivi sono più adatti e ben tollerati dai giovani, perché privi di effetti collaterali che possono incidere sul benessere psicologico ed emotivo del bambino. Le lenti, inoltre, sono praticamente identiche a quelle normali monofocali, leggere, sottili molto resistenti agli urti e proteggono anche dai raggi UV. La nuova tecnologia – osserva Caputo – segna il passaggio a un nuovo approccio: dalla sola ‘correzione’ alla ‘gestione’ della miopia che richiede una formazione specifica e certificata dei centri ottici abilitati”. “È bene che l’oculista verifichi sempre lo stato di salute degli occhi dei ragazzi attraverso un’accurata visita che escluda eventuali altre patologie come ad esempio lo strabismo. Inoltre, queste lenti vanno utilizzate come unica correzione ottica perché il massimo beneficio si ottiene con l’uso continuativo – aggiunge Luca Buzzonetti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Bambin Gesù di Roma – Il trattamento può essere iniziato in qualsiasi età in cui si presenta la progressione della miopia, che spesso è massima fra i 6 e i 13 anni: prima si inizia e più bassa è la miopia, maggiore sarà la probabilità di avere beneficio. Dopo due settimane dalla consegna dell’occhiale serve una valutazione dell’adattamento e della soddisfazione visiva: abituarsi alle nuove lenti può richiedere infatti un po’ di tempo e durante questo periodo è consigliabile che il bambino eviti attività sportive intense. Sono lenti confortevoli che devono essere indossate tutto il giorno perché di fatto sono una terapia, con una possibilità di azione molto ampia che arriva a meno 10 diottrie per la miopia e a 4 diottrie per l’astigmatismo. È suggerita ogni sei mesi una visita di controllo per valutare la progressione del difetto visivo”.

Gli oculisti consigliano di prendersi cura della vista dei giovanissimi anche con l’aiuto delle buone abitudini.