Ilenia Torre: “Quali sono le strategie della Giunta contro abbandoni e maltrattamenti sugli animali?”

La consigliera comunale Ilenia Torre ha presentato un’interrogazione al sindaco Pinuccio Calabrò e alla giunta sul tema sempre attuale degli abbandoni e dei maltrattamenti sugli animali. L’esponente del gruppo misto ha sottolineato la mancata attribuzione di una specifica delega assessoriale, come accaduto nel recente passato, chiedendo quali sono le strategia dell’amministrazione per garantire la tutale degli amici a quattro zampe. Lo spunto per l’intervento della Torre è legato ai recenti avvelenamenti di alcuni gatti nella zona di via Pitagora.

“Partendo dalla profonda convinzione che tra i compiti di una buona Amministrazione rientri la promozione delle politiche a tutela degli animali – afferma – ho presentato un’interrogazione con cui chiedo al Sindaco perché non sia stata prevista un’apposita delega assessoriale e quali siano gli intendimenti e le iniziative messe in campo per contrastare i fenomeni dell’abbandono e del maltrattamento animale. Si tratta di tematiche che mi stanno particolarmente a cuore e per le quali ho lavorato incessantemente durante la mia precedente attività amministrativa, facendomi promotrice del primo Regolamento del nostro Comune avente ad oggetto la tutela degli animali d’affezione. Chiedo oggi quali siano le progettualità per dar seguito alle prescrizioni contenute in quel Regolamento e come intenda procedere l’Amministrazione per promuovere – concretamente – una maggiore tutela degli amici a quattro zampe e una loro migliore integrazione con l’essere umano, anche in considerazione dei più recenti episodi di maltrattamento denunciati sui social (relativi all’avvelenamento dei gatti di Via Pitagora)”.