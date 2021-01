Barcellona, Festa del patrono San Sebastiano: ecco il programma

Gli appuntamenti per la celebrazione della festa in onore del Santo Patrono di Barcellona Pozzo di Gotto, San Sebastiano, sono già iniziati e proseguiranno fino al 20 gennaio. A causa delle normative Covid-19, quest’anno, non sarà consentita la processione del Simulacro di San Sebastiano per le vie cittadine.

Ci si prepara così a quello che è stato definito da Padre Tindaro Iannelo, Parroco della Parrocchia di San Sebastiano, come “un’occasione per cogliere le vie particolari e misteriose, attraverso le quali il Signore continua a guidare questa nostra storia, per accogliere il dono della Vita di Dio e vivere la fedeltà all’Amore”.

Di seguito il programma:

Lunedì 18 gennaio

Preghiamo per le Associazioni di Volontariato

ore 9.00 S. Messa ore 17.30 Rosario – Novena – S.Messa

Martedì 19 gennaio

Preghiamo per i Giovani

ore 9.00 – S.Messa

ore 17.30 Rosario – Novena – S. Messa



Mercoledì 20 gennaio – Solennità di San Sebastiano Martire

ore 7.30 – 9.00 – SS. Messe

ore 11.00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla

ore 17:30- 19.30 – SS. Messe