Patti, muore un uomo schiacciato ad un trattore in contrada Sant’Antonio Abate

Un uomo di 60 anni Nino Pascale è morto nel primo pomeriggio di oggi schiacciato dal trattore, con cui stava lavorando nelle campagne di contrada Sant’Antonio Abate. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Patti, l’uomo originario di San Piero Patti ma residente nel centro pattese, stava ripulendo un fondo agricolo. Il dramma si è consumato intorno alle 13.45, quando per cause in fase di accertamento il sessantenne ha perso il controllo del trattore, Il mezzo si è ribaltato, schiacciando lo stesso conducente.

I testimoni hanno subito chiamato i soccorsi, ma i medici dell’ambulanza del 118 hanno potuto solo accertare la morte del 60enne. Insieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spostare il mezzo.