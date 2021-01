Messina e provincia, otto decessi in un giorno: 158 posti letto occupati nei covid hospital

Record di decessi da Covid-19 in provincia di Messina. Otto sono le persone che oggi non sono riuscite a sconfiggere il virus. Tre uomini di 92, 88 e 81 anni e due donne di 90 e 78 anni sono morti al Policlinico. Due donne di 97 e 85 anni sono decedute al Papardo ed una donna di 85 anni al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Attualmente sono 178 i posti occupati nei Covid Hospital della provincia: Policlinico 90 (22 in rianimazione), Papardo 41 (12 in rianimazione) e 27 a Barcellona Pozzo di Gotto.