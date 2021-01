Concluso lo screening sulle scuole a Barcellona: 12 positivi nell’ultima giornata

Si è chiuso oggi lo screening sulla popolazione scolastica degli istituti comprensivi della città del Longano. L’ultima giornata ha portato ad individuare 12 nuovi positivi tra i 212 tra docenti e alunni dell’istituto comprensivo Foscolo. Si tratta come sempre di tamponi rapidi, che dovranno essere riscontrati da un test molecolare, che sarà eseguito nella giornata di domani. Per tutti è scattato l’isolamento domiciliare, in attesa degli ulteriori riscontri.

Nei cinque giorni di drive-in al Palalberti solo il 20 per cento di coloro che potevano eseguire il tampone gratuito hanno accolto l’invito dell’amministrazione comunale. In totale sono stati poco meno di 1000 test a fronte di oltre 5000 tra docenti ed alunni. I positivi al tampone rapido sono stati 13 in totale, uno all’istituto Capuana, confermato dal molecolare e 12 quelli di oggi all’istituto Foscolo, che attendono l’esito del secondo tampone. L’assessore Viviana Dottore a conclusione dello screening ringrazia i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa e l’equipe dell’Usca, che ha effettuato i test.