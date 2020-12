Barcellona, consegnata la civica benemerenza al Club Radio Cb

Si è svolta stasera la cerimonia di consegna della civica benemerenza all’associazione di volontariato Club Radio Cb, che ha da poco festeggiato i 25 anni dalla sua fondazione. L’associazione, affiliata all’Anpas e punto di riferimento sul territorio della Protezione Civile regionale, è stata premiata dal sindaco Pinuccio Calabrò, dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino e dal Segretario generale Giuseppe Torre. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Marco Anastasi ed al vice presidente Basilio Princiotto, a nome di tutto il gruppo di volontari.

“Ringrazio e sono molto grato – dichiarata Anastasi – per l’assegnazione di questa prestigiosa benemerenza che ci onora ed è molto gradita in quanto rappresenta il riconoscimento del nostro lavoro di tutti questi anni. Sono stati venticinque d’attività svolti sempre con passione e dedizione nel rispetto dei ruoli affianco alle istituzioni e degli enti preposti, a servizio e per il bene della comunità. Un ringraziamento lo rivolto a tutte le volontarie e volontari che hanno e continuano a contribuire alla mission della nostra associazione nei vari ambiti di assistenza, coniugando le loro professionalità ed abilità in uno straordinario spirito solidaristico, che bene rappresenta il volontariato nell’ambito del servizio nazionale della protezione civile. A tutti i volontari il mio più sincero ringraziamento per lo straordinario impegno profuso giorno dopo giorno anteponendo il bene comune agli interessi personali. Un commosso pensiero rivolgo infine alle famiglie dei nostri volontari, spesso sacrificate, in quanto senza il loro fondamentale sostegno e supporto nulla sarebbe stato possibile”.