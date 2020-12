Punti di vista con Matteo Abbate, il Re di Fiabe

Sabato 19 dicembre, il format “Punti di Vista” di 24live.it, a partire dalle 18.30 ospiterà Matteo Abbate, il Re di Fiabe.

Dopo una breve chiacchierata con lui, una piacevole sorpresa.

Per chi non avesse avuto ancora il piacere di conoscerlo, quello sarà il momento giusto!

Matteo Abbate nasce il 5 settembre 1975 in Sicilia, dove vive a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Autodidatta, dalla luminosa e debordante fantasia, comincia il suo percorso di scrittore di fiabe nel 2013 con la pubblicazione della raccolta “Caio lo Spaventapasseraio e Altre Storie”, Euno Edizioni, seguito, nel 2016 dalla raccolta “Due Calzini Blu” (Euno Edizioni) e nel 2018 dalla raccolta “Il Fico Generoso e Altre Fiabe” (Lulu Edizioni), che compongono la “Trilogia dell’Ascolto”. Nel dicembre 2018, pubblica con Euno Edizioni, l’albo illustrato La Rivolta dei Caricabatterie , con le illustrazioni di Massimiliano Riva e, nel giugno 2020, l’ebook “Fiabe Libere”, raccolta di fiabe, per Siké Edizioni, in vetta alle classifiche estive ebook IBS. Collabora con scuole, biblioteche e associazioni culturali, tenendo corsi di Lettura Creativa e di Scrittura Creativa. E’ ormai noto a tutti i lettori come Il Re Di Fiabe.