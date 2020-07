Estate e Libri: la vetta alle classifiche è di “Fiabe Libere”, di Matteo Abbate

Tutte le volte che devo prendere delle decisioni importanti in questa mia vita da ‘adulta’, ripenso sempre ad una fiaba che mi è stata raccontata da bambina oppure a un episodio della mia infanzia che somigli alla situazione attuale. A quanti capita di farlo? E sapete perchè? Perchè è a questo che servono le fiabe o almeno così ci ha svelato Matteo Abbate, il ‘Re delle Fiabe’. Matteo è l’anima e il corpo di “Fiabe Libere”, un nuovo ebook uscito da quattro settimane, secondo nella classifica di giugno e primo in quella di luglio tra i bestseller IBS, sezione bambini-ragazzi. Le sue sono fiabe che piacciono anche agli adulti, perchè accendono luci e accompagnano alla quotidianità, rompendo gli schemi voluti dal destino e liberando ogni personaggio, reale o di fantasia, attraverso dei viaggi unici, poetici, esilaranti e sempre speciali.

Matteo è la fiaba che ci fa credere alle fiabe e riesce a mostrarci come dalle crepe entra la luce e ogni nostra debolezza non è altro che un ‘non ancora riconosciuto’ meraviglioso dettaglio che ci rende unici, un punto di forza, un pretesto per diventare invincibili e bambini ancora una volta.

“Fiabe Libere è un inno alla libertà e al cambiamento, alle innumerevoli trasformazioni dell’universo, ala curiosità, alle strade che si aprono impreviste e mai casuali. – racconta il nostro conterraneo Matteo – Si tratta di un ebook, pubblicato da Siké Edizioni, una raccolta di dieci fiabe, che hanno come filo conduttore il tema della Libertà, come si difende e protegge e vorrebbe far capire la bellezza dell’affidarsi, del coraggio di scegliere se stessi, superando pregiudizi e falsa retorica. Fiabe Libere è l’inno luminoso di chi realizza i sogni!”

Storie in cui gli specchi preparano imboscate, i personaggi cambiano identità e vita in continuazione, parlano con le loro ombre, racconti di Camaleonti che devono vedersela con il colpo di spugna dei Leonticama, i Veterinari-per-finta sfidano i Veterinari-per-davvero e i Toreri si trasformano in Pollivendoli. Storie in cui vengono messe in ridicolo delle pietre miliari dell’educazione tradizionale, bacchettona, finta e piena di pregiudizi: ‘parlo per il tuo bene’, ‘ma che Titolo hai per parlare così?’, ‘pensa a chi sta peggio di te’, fatte a pezzi dalla vera libertà dai preconcetti in un libro divertente, ironico, dolce e sognante.

Per chi non avesse avuto ancora il piacere di conoscerlo, Matteo Abbate nasce il 5 settembre 1975 in Sicilia, dove vive a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Autodidatta, dalla luminosa e debordante fantasia, comincia il suo percorso di scrittore di fiabe nel 2013 con la pubblicazione della raccolta “Caio lo Spaventapasseraio e Altre Storie”, Euno Edizioni, seguito, nel 2016 dalla raccolta “Due Calzini Blu” (Euno Edizioni) e nel 2018 dalla raccolta “Il Fico Generoso e Altre Fiabe” (Lulu Edizioni), che compongono la “Trilogia dell’Ascolto”. Nel dicembre 2018, pubblica con Euno Edizioni, l’albo illustrato La Rivolta dei Caricabatterie , con le illustrazioni di Massimiliano Riva e, nel giugno 2020, l’ebook “Fiabe Libere”, raccolta di fiabe, per Siké Edizioni, in vetta alle classifiche estive ebook IBS. Collabora con scuole, biblioteche e associazioni culturali, tenendo corsi di Lettura Creativa e di Scrittura Creativa. E’ ormai noto a tutti i lettori come Il Re Di Fiabe.

Ecco dove puoi trovare “Fiabe Libere”: https://matabba.wixsite.com/ilmiosito-2?fbclid=IwAR395cMAV2LKj1D6OSyeO-xmKrY-lx8wc9yvoj0BxoTYTjNjOGivfVDV8uw