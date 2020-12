L’assoc. “I Diritti del Debitore” apre nuovi sportelli assistenza alle pratiche da sovraindebitamento

L’Associazione “I Diritti del Debitore”, sede territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha firmato con il Tribunale di Barcellona una convenzione per l’apertura di Sportelli di Assistenza al Sovraindebitamento per i cittadini dei comprensori interessati.

L’associazione è già operante come Segretariato Sociale convenzionato con la città del Longano, che svolge funzione di Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento rivolto ai privati cittadini, alle piccole medie imprese alle partite iva e alle aziende agricole.

“In un momento cosi delicato – afferma il presidente Gianluca Sidoti – in cui emergenza sanitaria ed economica imperversano allo stesso modo sul vivere quotidiano delle famiglie, diventa fondamentale il ruolo delle Istituzioni e dei soggetti specializzati all’assistenza del cittadino. Per questo ringrazio per la loro sensibilità e disponibilità il Sindaco di San Filippo del Mela Avv. Giovanni Pino e tutta la sua Giunta oltre al Sindaco di Rodì Milici Dott. Eugenio Aliberti e il Vice Sindaco Avv. Enrico Privitera, che con l’avvio dell’attività promossa dalla nostra Associazione sui loro territori daranno possibilità ai loro concittadini di affrontare, con i giusti strumenti che la Legge fornisce, il problema della crisi economica e del debito.”

I due nuovi sportelli dedicati al Sovraindebitamento si aggiungono a quello di Barcellona, Brolo e Piraino che fanno parte dei circa 50 appartenenti alla Rete nazionale dell’Associazione i Diritti del Debitore.