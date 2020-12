Barcellona, assembramenti davanti le aule del Tribunale. La segnalazione degli avvocati

Giunge in redazione una segnalazione da parte di alcuni avvocati del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto che denunciano mancanza di protezioni e assembramenti nei corridoi del Tribunale, davanti alla aule dove si tengono le udienze civili e penali, determinati dalla fissazione di quest’ultime in orari ravvicinati.

Così avvocati, testimoni e tutte le parti coinvolte nei vari procedimenti, si ammassano fuori dalle aule, anche per alcune ore, in attesa che venga chiamata la causa di loro interesse.

Per tale motivo, chiedono l’intervento del Consiglio dell’Ordine per l’applicazione del protocollo di sicurezza anti-Covid e udienze penali non oltre le ore 16.00.