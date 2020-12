Barcellona, lo screening a Portosalvo si chiude con due positivi su 320 tamponi eseguiti

Sono confortanti i risultati del primo screening con il drive-in effettuato stamattina nel quartiere di Portosalvo. L’attività, coordinata in loco da Usca Barcellona, Protezione civile e Croce Rossa di Barcellona, ha consentito id effettuare 320 tamponi rapidi con appena due sole positività. Nel pomeriggio è in corso un secondo screening per alunni, genitori, docenti e personale del plesso scolastico della stessa frazione, presso la tenda del Pronto Soccorso di Barcellona.

Sembra quindi scongiurata l’ipotesi di un focolaio nel quartiere ed è tornato un clima più sereno solo grazie a questa attività di controllo, richiesta dalla consigliera Antonella Lepro e dai gruppi di minoranza, con il supporto dell’Amministrazione comunale, rappresentata in questo caso dall’assessore Roberto Molino, che ha gestito i rapporti con l’ASP di Messina.