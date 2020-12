Rinviato l’incontro con il direttore dell’ASP Messina, sale la tensione con i sindaci del distretto D28

Il problema del tracciamento dei contagi e della gestione delle comunicazioni tra l’ASP Messina ed i sindaci del distretto socio-sanitario D28 di Barcellona sarebbero stati i temi di un incontro programmato per oggi con il direttore generale Paolo La Paglia. Il condizionale è quanto mai opportuno, considerato che il massimo responsabile dell’azienda provinciale ha rinviato l’incontro per improvvisi impegni istituzionali.

I sindaci del Distretto socio-sanitario D28, che comprende Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Terme Vigliatore, Castroreale, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia, Tripi, Basicò, Montalbano Elicona, Mazzarrà Sant’Andrea, Furnari e Falcone, hanno accolto con disappunto il rinvio annunciato il giorno prima, senza fissare una data certa per il prossimo incontro. Si è quindi tenuto un confronto in videoconferenza in cui i rappresentanti dei Comuni del D28 hanno espresso la loro preoccupazione per le difficoltà d comunicazione con le autorità sanitarie e le evidenti problematiche legate al tracciamento dei positivi. Insieme ai ritardi nella comunicazione dell’esito dei tamponi effettuati, ci sono evidenti disfunzioni del sistema, con casi positivi già noti attraverso test effettuati da privati e non ancora censiti dall’ASP Messina e addirittura la comunicazioni di casi positivi di persone residenti in un paese che vengono comunicati al sindaco di un altro Comune dove risultato domiciliati.

E’ in fase di elaborazione un documento unitario che dovrebbe raccogliere le istanze e le domande che i sindaci indirizzeranno alla direzione generale del ASP Messina.