L’ultimo aggiornamento dei contagi da Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto registra un leggero calo degli attuali contagiati. Sono infatti otto i nuovi guariti, a fronte di sei nuovi positivi. Tra questi, due si trovavano già in isolamento in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Gli attuali positivi sono così 235, con 349 contagiati nella seconda fase, 111 guariti e 3 decessi. Sale di uno il numero dei ricoveri in ospedale, con un totale attuale di sei.