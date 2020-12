Barcellona, Città Aperta presenta interrogazione su problematiche idrogeologiche di Portosalvo

I consiglieri comunali di Città Aperta, Antonio Mamì, Raffaella Campo e Gabriele Sidoti, hanno presentato un’interrogazioni all’Amministrazione su una importante questione relativa a problematiche idrauliche che originano nella frazione di Portosalvo.

In particolare, fanno notare come nella discesa che connette Portosalvo alla SS 113 sono presenti due canali di raccolta dell’acqua piovana che sono completamente otturati dal fango. Questa otturazione, in caso di eventi meteorici molto sostenuti, contribuisce al crearsi di fiumi d’acqua che, nello scendere a valle, arrivano anche in diverse zone del quartiere di S. Antonio (via Case Bianche, stretto Ioddo, via Case Nuove) contribuendo a causare importanti danni.

I consiglieri chiedono, dunque, di intervenire per la pulizia dei due canali al fine di mitigare, almeno in parte, i danni in concomitanza di forti piogge.