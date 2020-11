Covid-19, a Barcellona altri 7 positivi: in 12 lasciano l’isolamento domiciliare

Il sindaco Pinuccio Calabrò, ieri sera alle prese con l’allerta provocato dal maltempo, ha diffuso stamattina i dati dei contagi da Covid-19 nella città del Longano. L’Usca ha comunicato la positività di altri 7 barcellonesi, mentre sono 12 le persone che hanno lasciato l’isolamento. Tre dei nuovi positivi si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate.

Si registra inoltre un nuovo ricovero in ospedale, che fa salire il dato a quattro ricoverati complessivi. Considerando il dato dei 12 barcellonesi che non sono l’isolamento come una negativizzazione, il dato complessivo degli attuali contagiati scende a 230, tenendo conto anche dei tre decessi registrati nella città del Longano. La percentuale dei contagiati resta dello 0.4%.