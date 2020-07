“Scirocco e Zagara”, la presentazione a Milazzo il 29 luglio

Antonino Genovese, il medico scrittore barcellonese, presenterà il suo “Scirocco e Zagara” edito Fratelli Frilli Editori il prossimo 29 luglio a Milazzo.

Villa Vaccarino di via Cristoforo Colombo n.32, dalle 19.30 in poi, ospiterà la presentazione a cura della Fidapa BWT Italy di Milazzo con la collaborazione del Mondadori Book Store della città. Dopo i saluti dell’avv. Natascia Fazzeri, presidente della sezione milazzese della Fidapa, interverrà il critico Andrea Italiano per recensire il noir di Antonino Genovese. Modererà l’incontro la giornalista Cristina Saja. Sarà presente l’autore.

Pagg. 180 coll. I Tascabili Noir €12,90 Isbn 9788869434143 – Mariangelo mastica amaro. Il cadavere di padre Giovanni Rossi, noto alle cronache per i suoi affari con la malavita locale e l’accoglienza dei migranti, viene trovato nella piscina della sua lussuosa villa. Mentre le alte sfere ecclesiastiche chiedono una rapida risoluzione del caso, il maresciallo Mariangelo e il brigadiere Fascia si fanno largo tra prostituzione, mafia, traffico di migranti e un progetto di accoglienza per orfani. Finiranno in una fiaba nera come la notte più buia, un inferno dal quale non vi è uscita e le nefandezze umane sono lame nel costato dei giusti. Nell’oscurità del crepuscolo le acque del lago si increspano. Una sirena, catturata nelle reti di un pescatore, è costretta a vivere lì, mentre un mostro a sei zampe la osserva, pronto a stringerla nella sua morsa. È proprio il mostro a stuzzicare la voglia di giustizia del maresciallo. Sullo sfondo della città di Barcellona Pozzo di Gotto, tra i sapori di una Sicilia che profuma di Zagare .