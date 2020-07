Oliveri torna Covid Free, negativi i tamponi al ragazzo asintomatico rientrato dal Nord

Il comune di Oliveri torna Covid Free. Ad annunciarlo sul suo profilo social è il sindaco Francesco Iarrera.

“C’era un caso positivo. Ora non c’è più. Il ragazzo si è sottoposto a due tamponi ed entrambi sono risultati negativi. Dopo qualche giorno di apprensione torniamo con uno bellissimo zero nella casella problemi alla voce Coronavirus: zero casi, zero in quarantena, zero sospetti. Ringrazio tutte le persone coinvolte in questa spiacevole vicenda. Sono stati serissimi nel rispettare le norme di riduzione del rischio a cui sono stati sottoposti. Ora festeggiamo ma con prudenza. Restiamo in guardia. Distanza sociale e mascherina quando non si può stare lontani”.

“Nelle ultime settimane – ricorda Iarrera – molte famiglie si lamentano per i rumori molesti notturni. E’ giusto divertirsi, specie se si è giovani. E’ un diritto garantito dalla vita e nessuno può privarlo. C’è lo stesso diritto in chi deve riposare: perchè il giorno lavora, perchè deve accudire anziani o bambini. Divertiamoci ma con semplici regole: di notte non c’è ragione di urlare per le strade; di notte, e anche di giorno, non c’è motivo di mettere lo stereo a palla, a meno che non siate rapper di fama internazionale; di notte, e anche di giorno, si possono evitare accelerazioni violente, con le macchinine o con motorini rumorosi, a meno che non siate Leclerc o Vale Rossi”.