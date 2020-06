“Cantiere Popolare sostiene l’unità del Centrodestra”

La dirigente scolastica e consigliera comunale Antonietta Amoroso ha accettato con entusiasmo l’incarico di strutturare “Cantiere Popolare” nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. “La mia decisione è coerente con il mio ruolo politico ed istituzionale. In questa fase che precede le elezioni amministrative è importante ritrovare la compattezza del centrodestra, per proporre una candidatura unitaria e condivisa a sindaco di Barcellona”.

“Ringrazio i vertici regionali del movimento – afferma la Amoroso – per la fiducia che mi è stata accordata e continuerò con la passione di sempre il mio impegno al servizio della città, che merita di avere un Sindaco ed un programma elettorale che non sia imposto da un partito, ma che sia scelto da una coalizione composta da tutte le forze politiche che hanno eletto il Governo Musumeci. Per questo apprezzo la dichiarazione dell’avv. Calabro’, indicato come candidato da Forza Italia e Lega, condividendo che serve un tavolo politico di tutto il Centro Destra e che solo unito potrà essere vincente”. In quest’ottica accoglie con soddisfazione anche la disponibilità al confronto espressa dalla candidata Ilenia Torre e di conseguenza dei partiti che la sostengono, Diventerà Bellissima e Fratelli d’Italia, che fanno parte della maggioranza regionale. “Il progetto politico che ha eletto il Presidente Musumeci – conclude la Amoroso – è un valore da difendere anche sul nostro territorio”.