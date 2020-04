Il laboratorio di Barcellona non potrà fare le analisi rapide dei tamponi: la rabbia dell’on. Tommaso Calderone

Il laboratorio analisi del Covid Hospital di Barcellona non avrà il macchinario annunciato dall’Asp di Messina per ottenere in due ore l’esito del tampone da Covid-19. La notizia è stata comunicata dall’on. Tommaso Calderone con un polemico post sul suo profilo social.

“La consegna di un macchinario così importante era fondamentale per tutti i cittadini della Provincia di Messina. Ho avuto comunicazione che non verrà consegnato perché “stornato” in altro territorio. Come deputato ho il diritto e il dovere di conoscere le ragioni dello “storno”, di conoscere a favore di quale città è stato ordinato lo “storno”, le motivazioni fattuali e tecniche dello “storno” e ogni notizia utile e necessaria sul punto. Lo devo ai cittadini della Provincia di Messina e lo devo ai vertici dell’Asp, vittime incolpevoli di uno “scippo” così intollerabile. Vi terrò informati”.

La notizia crea preoccupazione anche perchè sono ormai numerosi i tamponi, anche su sanitari in servizio all’ospedale, che attendono l’esito da una settimana. I reagenti arrivano a singhiozzo e con un sistema non automatico, come accade adesso, i tempi per conoscere l’esito si dilatano con tutte le conseguenze del caso.