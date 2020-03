Siciliaverde lancia la rubrica #iorestoacasagreeen con i consigli sulla cura delle piante in casa

Sicilia Verde ed il suo fondatore Tonino Giambò, in momento di grande preoccupazione per tanti italiani e siciliani, in casa per fronteggiare la diffusione del Coronavirus, ha deciso di lanciare l’iniziativa #iorestoacasagreeen.

In estrema sintesi, prendendo spunto dall’hashtag lanciato dal Governo ed utilizzato per sensibilizzare i cittadini ad un comportamento responsabile al fine di restare a casa e rallentare il contagio da COVID-19, Sicilia Verde, mediante una rubrica rivolta agli amanti del verde, darà dei contributi elaborati da specialisti quali agronomi sul mantenimento delle piante in casa.

“Sicilia Verde, con tutte le donne e gli uomini che la compongono, vuole dare il suo contributo per potere trascorrere dei momenti di maggiore leggerezza in casa. Per questa ragione abbiamo pensato di lanciare una rubrica, pensata dai nostri tecnici ed esperti, con dei semplici consigli pratici per il mantenimento delle nostre amate piante in questi delicati giorni. Anche loro, come noi, sono degli esseri viventi che percepiscono e subiscono lo stress di questo periodo. Diamo loro le giuste attenzioni, ne trarremo giovamento anche noi! E tu, che consiglio vorresti ricevere?”

Il primo appuntamento con la rubrica è fissato per lunedì 23 marzo 2020 alle 14 sui canali social di SiciliaVerde.