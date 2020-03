Ricoverato a Malattie infettive il 70enne di Milazzo, è in buone condizioni

E’ stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Barcellona Pozzo di Gotto l’uomo di Milazzo risultato positivo al tampone del Covid-19. Il settantenne, dopo il rientro da Milano, per una visita al figlio, aveva rispettato la quarantena a casa ed all’insorgere dei sintomi influenzali si è sottoposto alla verifica dei medici del presidio ospedaliero delle città del Longano. Oggi pomeriggio dai laboratori del Cutroni Zodda è stata confermata la positività dell’uomo, che in serata è stato ricoverato a scopo precauzionale nel reparto di Barcellona. Il suo quadro clinico non è preoccupante e le sue condizioni generali sono buone.