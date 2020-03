Primo tampone positivo anche a Milazzo. Si tratta di un settantenne, che già da giorni presentava i sintomi da Covid-19. Era stato in Lombardia qualche settimana fa a casa del figlio. Il tampone è stato analizzato al Policlinico di Messina, dopo che il medico curante aveva chiesto l’intervento dei sanitari del 118 per il prelievo direttamente nella sua abitazione, così come previsto dal protocollo.