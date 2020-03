Covid-19, in Sicilia 82 positivi in più rispetto a ieri: il totale sale 490, 40 ricoverati a Messina e provincia

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 21 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, registra un totale di 490 casi positivi dall’inizio del contagio, con un aumento di 82 contagiati in più rispetto a ieri. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.883. 26 sono le persone guarite e 6 i decessi già registrati dall’Istituto Superiore di Sanità. Quest’ultimo dato non tiene conto dell’ultimo decesso dell’uomo di Trapani deceduto all’ospedale di Castelvetrano. Al momento sono 458 persone sotto contagio, con 254 pazienti ricoverati e 204 sono in isolamento domiciliare. I ricoveri provincia per provincia sono 27 a Palermo, 118 a Catania, 40 a Messina, 1 ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 19 a Siracusa e 12 a Trapani) di cui 48 in terapia intensiva.