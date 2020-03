In un momento di grande emergenza per tutta Italia, 24live.it festeggia oggi in modo sobrio gli otto anni dall’inizio delle pubblicazioni. Era una domenica di marzo del 2012 quando prendeva corpo un progetto che ogni giorno, grazie all’affetto e alla stima dei nostri lettori sempre più numerosi, continua a crescere, nel solco tracciato in questi anni alla ricerca di un’informazione che punta a raccontare i fatti in modo obiettivo. il nostro viaggio insieme a voi continua…