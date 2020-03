Bonus per gli affitti 2018, il 27 marzo è il termine per la presentazione delle istanze

E’ stato pubblicato sulla G.U.R.S. n.8 del 14/02/2020 il bando “Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11 ” – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione”. Lo stesso bando prevede gli adempimenti per consentire ai conduttori di alloggi in locazione di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2018. Il Bando è visionabile CLICCANDO QUI. I modelli di domanda di ammissione per la concessione del contributo saranno disponibili presso l’Ufficio di Segretariato Sociale, al piano seminterrato del Palazzo Comunale tutti i giorni feriali, ad eccezione del sabato, dalle 10:30 alle 12:30 nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30. Le istanze devono essere presentate dal 27 Febbraio a! 27 Marzo 2020 all’Ufficio di Posta in Entrata del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per la compilazione e la presentazione dei moduli potete rivolgervi alla Uil camera sindacale presso la sede di Barcellona di Via San Giovanni 116. Lo stesso servizio viene espletato anche dal Patronato Enapa di Via Roma 7.