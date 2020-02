Oliveri, sabato 22 in aula la proposta di decadenza del consigliere Chiofalo

Sarà discussa in aula nella seduta consiliare del 22 febbraio prossimo la proposta di decadenza del consigliere comunale di maggioranza Giuseppe Chiofalo. La richiesta di convocazione del civico consesso è stata richiesta da due cittadini Giuseppa Boncoddo, prima dei non eletti nella lista d’opposizione, e Lorenzo Italiano, che hanno sollevato l’applicazione del regolamento comunale, che prevede la possibilità di decadenza del consigliere comunale che si assente per tre volte consecutive alla sedute del civico consesso. Il voto segreto dei consiglieri presenti sancirà la decisione in merito alla permanenza dell’esponente di maggioranza all’interno. In caso di decadenza, non essendoci più esponenti della lista del sindaco Francesco Iarrera, già tutti presenti in consiglio, si dovrebbe attingere alla lista che aveva sostenuto il candidato d’opposizione Giuseppe Di Benedetto, nello specifico proprio Giuseppa Boncoddo, che ha sollevato la questione.